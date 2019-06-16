2019/06/16 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلبيةً لدعوة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) لجعل الخامس عشر من شوال يوماً للفتوة وذلك خلال الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر التي ألقاها بمكتبه في النجف الاشرف, يستعد شباب من محافظة البصرة، إلى إحياء “يوم الفتوة”، الذي يصادف الأربعاء المقبل (19 حزيران) ,وذلك بمشاركة من نشطاء ومنظمات مجتمعية.إذ يسعى القائمون على الفعالية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب البصرة تلبي دعوة المرجع اليعقوبي لإحياء يوم الفتوة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب البصرة تلبي دعوة المرجع اليعقوبي لإحياء يوم الفتوة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب البصرة تلبي دعوة المرجع اليعقوبي لإحياء يوم الفتوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).