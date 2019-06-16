حقوق الإنسان النيابية تلتقي رابطة جرحى الجيش العراقي وتخاطب رئاسة الوزراء بشأن حقوقهم

2019/06/16 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استضافت لجنة حقوق الإنسان النيابية رابطة جرحى الجيش العراقي منذ عام 2003 إلى عام 2014 بعد المناشدة التي أطلقها منتسبي الجيش.

وذكر بيان

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