الهجرة توزع اكثر من 23 الف حصة من المساعدات بين النازحين في مخيمات جنوب ألموصل

2019/06/16 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاحد، توزيع اكثر من 23 الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات جنوب الموصل.

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