العراق للصالات يخسر أمام أندونيسيا ويتأهل كوصيف لمجموعته

2019/06/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر منتخب العراق أمام نظيره الاندونيسي 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة آسيا للشباب بكرة الصالات، المقامة منافساتها في مدينة تبريز الإيرانية.وبهذه الخسارة، احتل ليوث الرافدين وصافة ترتيب مجموعته، وسيقابل بطل المجموعة الثالثة (اليابان – فيتنام – طاجيكستان) يوم الثلاثاء المقبل.يذكر أن منتخب شباب الصالات تغلب على صين تايبيه 5-2

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