لحظة نجاة طفل من الموت بعد سقوطه من الطابق الثاني – فيديو

2019/06/16 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت العناية الإلهية طفلا صغيرا من الموت المحقق، بعد سقوطه من الطابق الثاني.

أظهر مقطع الفيديو الذي بثه موقع لايف ليك، ووثقته كاميرا المراقبة، لحظة سقوط الطفل الذي لا يتجاوز عمر الخمس سنوات، من الطابق الثاني من إحدى المنازل على الأرض بطريقة مروعة.

لكن من حسن الحظ لم يتعرض الطفل لأي أذى حيث نهض من على الأرض وكأن شيئا لم يكن، هرعت والدته وخرجت من المنزل واصطحبت طفلها إلى الداخل بعد الاطمئنان عليه، حيث راحت تنظر إلى الطابق الثاني وعلامات الصدمة والدهشة عليها.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن مكان الواقعة.

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