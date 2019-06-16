2019/06/16 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن تمكنها من ضبط 17 عبوة ناسفة خلال مداهمتها ‏مضافة لداعش في مكحول ضمن محافظة صلاح الدين.‏ وقالت المديرية في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، إن ” قوة من مفارز مديرية ‏الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٩١الفرقة ‏‏١٤ وأثر معلومات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 17 عبوة ناسفة في مكحول وكالة خطوة برس.

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