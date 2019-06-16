2019/06/16 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن انقاذ شحص رمى بنفسه من ضفة النهر بقصد الانتحار.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إه “تمكنت مفارز الغواصين التابعة للنجدة النهرية من انقاذ شخص رمى نفسه من ضفة النهر بقصد الانتحار”.واضاف “تم انتشاله واجراء الاسعافات الاولية له وتم تسليمه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ شخص رمى بنفسه من ضفة النهر بقصد الانتحار في بغداد وكالة خطوة برس.

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