الزراعة تجهز الانبار بالأسمدة والمبيدات الزراعية

2019/06/16 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الأحد، عن قيام وزارة الزراعة بتجهيز مزارعي المحافظة بكميات كافية من الاسمدة والمبيدات الزراعية لمكافحة الامراض التي تصيب المحاصيل الزراعية في عموم مدن الانبار.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الزراعة جهزت مزارعي المحافظة بكميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات الزراعية لمكافحة […]

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