“بالصور”.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور النجف للقاء شخصيات “قانونية وامنية”

2019/06/16 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الأحد، رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى خلال الزيارة السيدات والسادة القضاة وأبدى التوجيهات التي من شأنها ان تجعل أداء القضاء في محافظة النجف […]

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