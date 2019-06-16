2019/06/16 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الاحد، توزيع اكثر من 23 الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات جنوب الموصل.وذكر بيان لوزارة الهجرة وتلقته وكالة صدى ، ان “ملاكات الوزارة وزعت 23 الف و300 حصة من المساعدات الاغاثية (العينية ، الغذائية، الصحية والمنزلية) بين الأسر النازحة في مخيمات الجدعة جنوبي الموصل”.واوضح ان “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة توزع 23 الف حصة من المساعدات بين النازحين في مخيمات جنوب ألموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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