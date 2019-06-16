2019/06/16 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اعلام نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على اشخاص بتهمة سرقة أغطية المجاري في منطقة الدورة.وقال الاعلام في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “اثناء تجوال دوريات نجدة الدورة لاحظت اشخاص يستقلون دراجة (ستوته) بوضع يجلب الشك”.واضاف “تم استيقافهم وتفتيش العجلة فتم العثور على اغطية مجاري (حديد)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بسرقة أغطية المجاري جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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