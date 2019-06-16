2019/06/16 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: انطلاق عملية تفتيش في الطارمية لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: انطلاق عملية تفتيش في الطارمية لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).