رودريجيز: فزنا على أقوى منتخب في كوبا أمريكا

2019/06/16 | 13:42

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بغداد :سومر نيوز

يرى جيمس رودريجيز، صانع ألعاب المنتخب الكولومبي، إن نظيره الأرجنتينيي يعد أقوى منتخب في البطولة، وذلك ...

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