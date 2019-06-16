الفتح: اياد “مجرمة وعابثة” وراء استهداف الخضراء والجادرية وقاعدة بلد

2019/06/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استنكر تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري ،اليوم الاحد، إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية، مؤكدا وقوفه مع الحكومة واجهزتها الأمنية لملاحقة الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم.وذكر التحالف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “تحالف الفتح يتابع بقلق بالغ إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ […]

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