بارزاني يستقبل نجم الدين كريم عقب العودة إلى أربيل

2019/06/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير إلى أربيل، الليلة الماضية.

وعاد كريم ليلة امس السبت إلى عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال الفترة الماضية، نشرت وسائل إعلام أنباءً عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية ايار الماضي أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق".

وفي 22 من شهر أيار الماضي، أكد نجم الدين كريم أنه حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة.

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