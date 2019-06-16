استقالة مدير مياه دربندخان

2019/06/16 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بأن مدير مياه دربندخان أكبر محمود قدم استقالته من منصبه.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأن الاستقالة جاءت نتيجة الازمة المالية التي تمر بها الدائرة وعدم تخصيص الاموال اللازمة لصيانة الدائرة وشبكات المياه في القضاء التابع لمحافظة السليمانية.

يشار الى ان أهالي دربندخان أبدوا استيائهم من عدم تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب بشكل كاف، رغم وفرة المياه في موسم الشتاء الفائت.

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