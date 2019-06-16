2019/06/16 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، تفجير مضافة لداعش بجزيرة مكحول في صلاح الدين. وقالت المديرية في بيان لها ، إن ” قوة من مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٩١الفرقة ١٤ وأثر معلومات استخبارية دقيقة داهمت إحدى المضافات في قرية البوجليب بجزيرة مكحول في محافظة صلاح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير مضافة لداعش بجزيرة مكحول النعيم نيوز.

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