محمد صلاح يرد على عرض ريال مدريد ويوفنتوس

2019/06/16 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، دفع نجمه وهدافه المصري محمد صلاح للتشبث به أكثر، فقد رفض كل العروض المقدمة له للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن الدولي المصري رفض عرضين مغريين، تقدما بهما نادي يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة، وريال مدريد الإسباني.وأوضحت

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