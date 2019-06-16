نائبة تتحدث عن احتدام الصراع بين الفتح وسائرون بشأن الكابينة

2019/06/16 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، إعلان رئاسة مجلس النواب بادراج فقرة التصويت على اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة بأنها مغازلة للمرجعية الدينية, مشيرة الى ان “صراعا قويا وخفيا” يجري بين الفتح وسائرون بشان حقيبة الداخلية ومثله بين الوطنية واتحاد القوى السنية.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ابلاغ رئاسة مجلس […]

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