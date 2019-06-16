2019/06/16 | 13:48

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القوات الامنية تجري عملية تفتيش في قضاء الطارمية

اعلنت خلية الإعلام الامني عن القيام بعملية تفتيش في قضاء الطارمية

لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء.

وذكر بيان للخلية " ان القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد

والقطعات الملحقة بها باشرت، وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية

بواجب تفتيش في قضاء الطارمية لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين

للقضاء، حيث شملت عملية التفتيش عدداً من القرى والبساتين التابعة

للقضاء".

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