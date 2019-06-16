2019/06/16 | 13:48

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البنك المركزي يبيع أكثر من 193 مليون دولار في مزاد العملة الأجنبية

باع البنك المركزي العراقي اكثر من 193 مليون دولار في مزاد بيع

العملة الاجنبية اليوم .

وقال البنك في بيان :" ان اجمالي المبلغ المباع اليوم ، بلغ/193/

مليونا و/408/ الفا و327 دولارا، بمشاركة/ 30 / مصرفاً وشركة واحدة

".

واوضح :" ان اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج / حوالات

واعتمادات/ بلغ /164/ مليونا و/628/الفا و327 دولار، فيما بلغ

اجمالي البيع النقدي/28/ مليونا و/780/ دولاراً".

وكان بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي

، بسعر 1190 ديناراً لكل دولار .

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