وزير العدل وكالة يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء اكتظاظها بالنزلاء

2019/06/16 | 13:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية شرطة السماوة، الأحد، 16 حزيران، 2019، القاء القبض على متورط باغتصاب طفلة في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شرطة قضاء السماوة مركز شرطة الحي الجمهوري بعد تسجيل أخبار من قبل ذوي الط

بغداد اليوم - الديوانية

أوضحت قيادة شرطة الديوانية، الأحد، 16 حزيران، 2019، حقيقة اقتحام متظاهرين لمبنى مجلس المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه، "ردا على ما نشر في أحدى مواقع التواصل الإجتماعي حول اقتحام عدد من المتظاهري

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، الأحد (16 حزيران 2019)، بإقدام فتاة في العشرين من عمرها، على الانتحار بحرق نفسها، جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الحلة الجراحي استقبل حالة حرق لفتاة في العش

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