2019/06/16 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، قيام القوات الامنية بتنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، لملاحقة المطلوبين للقضاء.وذكر بيان للخلية وتلقته وكالة صدى، ان “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة بها تباشر، وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية بواجب تفتيش في قضاء الطارمية لتعزيز الأمن هناك وملاحقة المطلوبين للقضاء، حيث شملت عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية امنية لتفتيش قضاء الطارمية شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية لتفتيش قضاء الطارمية شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية لتفتيش قضاء الطارمية شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).