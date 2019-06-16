2019/06/16 | 13:54

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إصابة 16 زائر عراقي في حادث مروري شمال شرق إيران

متابعة -

كلمة

أصيب 16 زائراً عراقياً في

حادث مروري وقع للحافلة التي كانوا يستقلونها بين مدينتي دامغان

وشاهرود بمحافظة سمنان في الطريق الى مدينة مشهد المقدسة مركز

محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

وفقا لتقارير ايرانية بان الحادث

وقع بسبب انحراف الحافلة عن الطريق ما ادى الى اصابة 16 من ركابها،

حيث بادرت فرق الاسعاف لنقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج

اللازم.

وافادت التقارير بان الاوضاع الصحية

العامة للمصابين مستقرة.

من جانبها اعلنت شرطة مدينة دامغان

في تقرير لها بان الحافلة كانت تقل 25 زائراً عراقياً من مدينة قم

نحو مدينة مشهد حيث تعرضت للحادث قرب قرية مهماندوست التابعة لمدينة

دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران".

واوضحت بان عدد مصابي الحادث هم 4

أفراد فقط.

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