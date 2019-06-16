احباط عملية تسلل لداعش بالاسلحة المتوسطة والثقيلة

2019/06/16 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبط اللواء الثاني التابع لقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام عملية تسلل لمجموعة تابعة لتنظيم داعش في منطقة المدرات.

وبين الاعلام العسكري للسرايا في بيان ورد لشفق نيوز ان معلومات استخباراتية افادت بان مجموعة من الدواعش تروم التسلل الى منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات ارهابية .

واضاف ان قيادة عمليات سامراء وجهت باتخاذ اللازم فقام اللواء الثاني بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من ستة زوارق تحمل الإرهابيين، موضحاً ان منتسبي اللواء الثاني اجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بالاسلحة المتوسطة والثقيلة.

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