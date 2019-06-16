2019/06/16 | 13:57

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شرطة المثنى تقبض على متهم باغتصاب طفلة في المحافظة

بغداد/...



ألقت قوة أمنية، الاحد، القبض على متهم باغتصاب طفلة في محافظة المثنى.

وذكر بيان لقيادة شرطة تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مديرية شرطة قضاء السماوة مركز شرطة الحي الجمهوري بعد تسجيل أخبار من قبل ذوي الطفلة الحدث (ع - ح – ع) البالغة من العمر عشرة سنوات على ان شخص قام قد قام باغتصابها جنسيا وتم عرضهم على السيد قاضي التحقيق الذي اصدر أمرا بالقضاء القبض على الفاعل وكان قد تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء سامي سعود جفات قائد شرطة المثنى وضباط المركز على جمع المعلومات الكافية والدقيقة للتوصل إلى مكان تواجده والقي القبض عليه ثم دونت أقواله ابتدائيا وتم تصديقها قضائيا".

وأضاف، ان المتهم "قد اعترف بجربمتة البشعة واودع التوقيف وفق أحكام المادة (396) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وتم إحالة الأوراق التحقيقية إلى مديرية مكافحة الإجرام في المثنى مكتب اجرام الصوب الكبير لتعمق في التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث".

وأشاد قائد شرطة المثنى "بالدور الكبير والمتميز البارز من قبل ضباط المركز وضباط مكتب اجرام الصوب الكبير والمنتسبي ونثمن بالجهود المبذولة والحثيثة من قبلهم في حفظ الأمن والاستقرار وفرض السلطة حيث ان القيادة بكافة منتسبيها الابطال هم العيون الساهرة على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ويواصلون الليل بالنهار ليكونوا سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة" مثمنا "جهود المواطنين في التعاون الجاد والحقيقي مع الأجهزة الأمنية التي وجدت لخدمتهم وإيصال المعلومات عن الخارجين على القانون ورصد الحالات المشبوهة التي تلحق الاذى بالمواطن وتعبث بضمانات السلم الاهلي".انتهى2

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