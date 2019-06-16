القوات الامنية تشن عملية دهم وتفتيش في الطارمية

2019/06/16 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

شنت خلية الإعلام الأمني، حملة تفتيش في قضاء الطارمية، بحثاً عن مطلوبين شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقته "العهد نيوز"، ان "القوات

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