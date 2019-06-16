نصيف: عودة نجم الدين لاربيل مؤشر اخفاق واضح لمجلس مكافحة الفساد

2019/06/16 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، اطلاق سراح نجم الدين كريم بانه يمثل مؤشر خطير لتجاوز القانون واعفاء الفاسدين من

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