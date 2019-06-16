بريطانيا تصر على اتهامها ايران: لا يمكن تصديق ان غيرها يمكنه استهداف ناقلتي النفط

2019/06/16 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن جيريمي هانت، وزير خارجية بريطانيا، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تصديق أن أحد غير إيران يمكنه استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.وتابع في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”: “بريطانيا شبه متأكدة أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان”.ومضى “قمنا بإجراء تقييمات استخباراتية، والتي استخدمناها […]

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