اغتيال مدني بسلاح كاتم شمالي بغداد

2019/06/16 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، باغتيال مدني بسلاح كاتم للصوت شمالي بغداد.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا نيران اسلحتهم الكاتمة للصوت تجاه مدني في قضاء الحسينية شمالي العاصمة،ما اسفر عن مقتله في الحال”.

وأضاف، ان “قوة امنية سارعت الى مكان الحادث وفتح تحقيق لكشف ملابساته والجهة التي تقف وراءه”.

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