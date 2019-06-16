وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء

2019/06/16 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل وكالة بنكين ريكاني، اليوم الاحد، برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء.

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