وزير الصناعة والمعادن يفتتح بناية المضادات الحياتية في شركة أدوية سامراء

2019/06/16 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري،اليوم الاحد،بناية المضادات الحياتية في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء والتي أقيمت على مساحة (3600) متر مربع وبكلفة (8) مليار دينار وفق أحدث المواصفات الدوائية العالمية.

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