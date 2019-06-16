وزارة الأوقاف القطرية تنظم 16 ألف طالب في المراكز القرآنية

2019/06/16 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتظم نحو 16 ألف طالب في 135 مركزاً لتعليم القرآن الكريم بالدولة تحت إشراف إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مستأنفين نشاطهم منتصف الأسبوع الماضي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتظم الطلاب بهذه المراكز لمتابعة حفظهم ومناهج المراجعة المقررة من قبل قسم القرآن الكريم وعلومه التابع لإدارة الدعوة، والتي تشمل مستويات …

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