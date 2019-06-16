مجلس بغداد: تعدد المرجعيات وراء تأخر تعيينات التربية

2019/06/16 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا مجلس محافظة بغداد، الأحد، تأخر اعلان نتائج تعيينات وزارة التربية لحركة الملاك الى تعدد الضوابط واختلافها من مرجعيات رسمية.وقال رئيس لجنة الاعلام بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”مرجعيات متعددة قامت بالتدخل في ارسال ضوابط التعيين الخاصة بمديريات تربيات بغداد حيث اصدرت كل مرجعية ضوابط وتعليمات تختلف الواحدة عن الاخرى , […]

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