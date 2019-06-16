2019/06/16 | 14:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
عزا مجلس محافظة بغداد، الأحد، تأخر اعلان نتائج تعيينات وزارة التربية لحركة الملاك الى تعدد الضوابط واختلافها من مرجعيات رسمية.
وقال رئيس لجنة الاعلام بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”مرجعيات متعددة قامت بالتدخل في ارسال ضوابط التعيين الخاصة بمديريات تربيات بغداد حيث اصدرت كل مرجعية ضوابط وتعليمات تختلف الواحدة عن الاخرى , […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: تعدد المرجعيات وراء تأخر تعيينات التربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عزا مجلس محافظة بغداد، الأحد، تأخر اعلان نتائج تعيينات وزارة التربية لحركة الملاك الى تعدد الضوابط واختلافها من مرجعيات رسمية.
وقال رئيس لجنة الاعلام بالمجلس رعد جبار الخميسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”مرجعيات متعددة قامت بالتدخل في ارسال ضوابط التعيين الخاصة بمديريات تربيات بغداد حيث اصدرت كل مرجعية ضوابط وتعليمات تختلف الواحدة عن الاخرى , […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: تعدد المرجعيات وراء تأخر تعيينات التربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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