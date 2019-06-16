2019/06/16 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، إجراءً لإنهاء أزمة إكتظاظ السجون من النزلاء.وذكر بيان للوزارة وتلتقه وكالة صدى “بحث وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني، خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية لعام 2019، مع اعضاء مجلس العدل، الاحتياجات الاساسية للدوائر العدلية وتعزيز معايير حقوق الانسان في السجون”.ووجه وزير العدل وكالة خلال الجلسة التي حضرها وكيل وزارة العدل عبد الكريم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن إجراءً لإنهاء أزمة إكتظاظ السجون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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