الحشد والجيش يبحثان جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في قضاء آمرلي ومحاسبة الخارجين عن القانون

2019/06/16 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم الآمرلي و رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي الأحد، الأوضاع الأمنية وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في قضاء آمرلي.وقال موفدنا ان " آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم وبمعيته قائد الفرقة الخامسة للجيش العراقي استقبلا كلاً من رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي ونائب رئيس العمليات ...

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