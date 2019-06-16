2019/06/16 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال اكثر من شهر.‏ وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “عدد حوادث حرائق المحاصيل ‏الزراعية من تاريخ ٨ ايار ٢٠١٩ لغاية يوم ١٥ حزيران ٢٠١٩ في عموم العراق بلغ ٣٠٧ ‏حادث”، مشيرة الى أن “المساحة المحترقة بلغت ٤٨٣٧٠ دونم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال شهر وكالة خطوة برس.

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