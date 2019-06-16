من هن النساء الايزيديات قبل وبعد الابادة كيف كانوا وكيف اصبحوا ؟

2019/06/16 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نديمة شمو لمصلحة مشروع IMS مع ايزيدي 24 لايخفى على احد ان النساء الايزيديات قبل فترة ليست بطويلة كانوا منعزلات بشكل كبير عن المحيط الخارجي وخصوصا الاغلبية اللواتي كانوا يعيشن في القرى والمجمعات التابعة لشنگال وجل ما كان تفعله النساء هو مساعدة اهلها في زراعه البساتين في فصل الصيف وقليل جدا ما كنا نرى النساء …

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