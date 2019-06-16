إصابات واعتقالات في الضفة وتجدد الاقتحامات للاقصى

2019/06/16 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب عدد من الفلسطينيين، فيما تم اعتقال عدد آخر، الأحد، خلال اقتحامات ومواجهات اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما بدأت مجموعات من المستوطنين منذ صباح اليوم، باقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، حيث تركزت هذه الاقتحامات في المنطقة الشرقية من […]

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