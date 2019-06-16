وزير العدل يوجه بتوسعة السجون ويصدر إيعازاً بخصوص المشمولين بـ'الإفراج الشرَطي'

2019/06/16 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير العدل وكالة بنكين ريكاني، الأحد، بتوسعة للحد من اكتظاظ النزلاء، فيما أوعز بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات النزلاء المحكومين المشمولين بقرار "الإفراج الشرَطي".

وقال إعلام وزارة العدل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير العدل وكالة بنكين ريكاني بحث خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية لعام 2019، مع أعضاء مجلس العدل، الاحتياجات الأساسية للدوائر العدلية وتعزيز معايير حقوق الإنسان في السجون".

ووجه ريكاني، بحسب البيان، بـ"ضرورة توسعة السجون وإضافة قاعات سجنية جديدة كحلول سريعة للحد من اكتظاظ النزلاء ورفع طاقتها الاستيعابية"، داعيا إلى "ضرورة إعادة توزيع الكوادر البشرية لدائرة الإصلاح العراقية بهدف سد الشاغر في بعض أقسام الدائرة".وأوعظ ريكاني، بـ"تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى بهدف تسهيل إجراءات النزلاء المحكومين من المشمولين بقرار الإفراج الشرَطي، وإطلاق سراحهم حال اكتمال الاجراءات القانونية الخاصة بمعاملاتهم في دائرة الاصلاح العراقية".

ولفت إلى "ضرورة إكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مكننة دوائر الكتاب العدول والمباشرة بالعمل به بأقرب وقت ممكن"، مؤكداً على "أهمية المضي بمكننة وأرشفة دائرة التسجيل العقاري والتنسيق مع وزارة الاتصالات لاستكمال إجراءات تطبيق هذا المشروع في دوائرها بعموم المحافظات".

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