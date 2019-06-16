“سرايا السلام” تتصدى لمحاولة تسلل داعش في سامراء

2019/06/16 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “سرايا السلام”، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لجماعة “داعش ” في منطقة المدرات بقضاء سامراء أمس.وقال إعلام السرايا ، إن “معلومات استخباراتية افادت بأن مجموعة من الدواعش كانت تحاول التسلل الى منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية”.وأضاف البيان ، أن “قيادة عمليات سامراء وجهت باتخاذ اللازم …

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