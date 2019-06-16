حريق كبير داخل مرآب للسيارات قرب مستشفى اليرموك

2019/06/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير، اليوم الاحد، داخل مرآب للسيارات قرب مستشفى اليرموك.

وذكر مصدر امني للنور نيوز، ان “حريقا كبيرا اندلع، ظهر اليوم، داخل مرآب للسيارات مقابل مستشفى اليرموك في بغداد”.

وأضاف، ان “الحادث اسفر عن احتراق عدد من السيارات”.





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