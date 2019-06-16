2019/06/16 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال أكثر من شهر.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدد حوادث حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨ ايار ٢٠١٩ ولغاية ١٥ حزيران ٢٠١٩ في عموم العراق بلغ ٣٠٧ حادث”، لافتة الى ان “المساحة المحترقة بلغت ٤٨٣٧٠ دونم، والمساحة المنقذة ١٧٥٣١٧٤ دونم”.

وأوضح البيان، ان “٧٧ حادثا من تلك الحرائق سببه عطب اسلاك كهربائية، و٣٩ حادث متعمد ، و٣٢ حادث شرارة نار من الحاصودة ، و ٢٤ حادث عقب سيكارة ، و٣٦ حادث مصدر نار خارجي ، ٩٩ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية”.

واندلعت الكثير من الحرائق في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية بمختلف محافظات العراق، مااسفر عن خسائر كبيرة للمزارعين، فيما يشار الى اعمال تخريبية تستهدف الامن الغذائي.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال أكثر من شهر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال أكثر من شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).