قرض ياباني للعراق بقيمة مليار دولار بموجب اتفاقية بين البلدين

2019/06/16 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع العراق،مذكرات متبادلة واتفاقية قرض مع اليابان لتطوير مصفى البصرة.وذكرت وزارة المالية في بيان، انه “استنادا الى قانون الموازنة العامة وبموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 22 لسنة 2019 بتخويل وزير المالية بتوقيع اتفاقيات القروض حيث تم صباح يوم الاحد مراسيم توقيع المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة المالية وحكومة اليابان ممثلة بالسفارة اليابانية في بغداد ، يتبعها توقيع اتفاقية القرض بين وزارة المالية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا”.

واضافت ان “المذكرات المتبادلة وقعها عن وزارة المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وعن الجانب الياباني ناوفوي هاشيموتو السفير الياباني في العراق”.وتابعت ان “قيمة القرض تبلغ مئة وعشرة مليارات ين ياباني اي ما يعادل مليار دولار امريكي تقريبا وبمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات امهال ويتم اعادة تسديد القرض بأقساط نصف سنوية على مدى 30 سنة وتبلغ نسبة الفائدة 0،2% ثابتة والغرض من توقيع القرض لتطوير مصفى البصرة والذي سيساهم في تحسين جودة المشتقات النفطية بالإضافة الى زيادة القدرة الانتاجية لسد احتياجات العراق من هذه المشتقات”.

وعبر وزير المالية فؤاد حسين بحسب البيان عن “شكره لدعم حكومة اليابان للاقتصاد العراقي من خلال تقديم القروض الميسرة”، مبينا ان “هذا القرض بشروطه الميسرة ونسبة فائدة منخفضة سياهم في دعم الاقتصاد العراقي”.من جانبه ابدى السفير الياباني “استعداد بلاده لدعم الاقتصاد العراقي في كافة المجالات”، مؤكداً ان “حكومته عازمة على الاستمرار في دعم الحكومة والشعب العراقي من اجل بناء دولة قوية ومستقرة”.

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