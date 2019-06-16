القوات الامنية تباشر بتفتيش قرى وبساتين قضاء الطارمية

2019/06/16 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد، عن مباشرة القطعات الامنية بتفتيش قرى وبساتين قضاء الطارمية لملاحقة المطلوبين للقضاء.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة بها، تباشر وباسناد طيران الجيش والقوة الجوية بواجب تفتيش في قضاء […]

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