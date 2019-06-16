الدفاع المدني: احتراق 48370 دونما من الأراضي الزراعية خلال أكثر من شهر في العراق

2019/06/16 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني احتراق أكثر من ثمانية واربعين الفا وثلاثمئة وسبعين دونما من الاراضي الزراعية خلال اكثر من شهر.

وكشفت المديرية في بيان عن ان عدد حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في عموم العراق بلغ ثلاثمئة وسبعة حوادث, وارجعت المديرية أسباب سبعة وسبعين حادثا من تلك الحرائق الى عطب أسلاك كهربائية، وتسعة وثلاثين حادثا متعمدا، إضافة الى عدة أسباب أخرى.

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