البارزاني يستقبل نجم الدين كريم بعد عودته إلى اربيل

2019/06/16 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استقبل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الأحد، محافظ كركوك المقال المطلوب للقضاء نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير إلى أربيل، الليلة الماضية.وذكرت شبكة “رووداو” الكردية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “البارزاني استقبل، اليوم، محافظ كركوك المقال المطلوب للقضاء نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير إلى أربيل، الليلة الماضية”.وأضافت، أن “كريم عاد […]

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