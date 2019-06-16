2019/06/16 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بيوم الصحافة العراقية وبفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين .وقال الخويلدي في تهنئته المرفقة بباقة ورد اليوم :” نتقدم لكم باجمل عبارات التهاني بمناسبة يوم الصحافة العراقية وفوزكم بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة الاعلام والاتصالات يهنئ اللامي بيوم الصحافة العراقية وبفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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