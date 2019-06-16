2019/06/16 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فصيل مسلح خلف تفجيرات بحر عمان

عرب وعالم

بواسطة ريهام اهرام في يونيو 15, 2019

319

شارك

Facebook106TwitterWhatsApp

كتب_:شادية عزيز بن يوسف

وفقا لما تم نشره في المقال السابق “لماذا تراجع ترامب عن الحرب مع

إيران” وحول تصريحات السيد طلب ابو عرار العضو السابق في الكنيست

حول ضلوع إسرائيل في استهداف ناقلات النفط في ميناء الفجيرة،

ومحاولة إسرائيل ودول أخرى في المنطقة للتصعيد الاكثر وجر المنطقة

لحرب طاحنة، فقد تم تسريب معلومات جديدة تبين لنا خيوط اللعبة وكيف

أن إسرائيل وبمساعدة دول أخرى في الخليج تحيك مؤامرات جنونية لضرب

أمن المنطقة والخليج والشرق الأوسط من أجل الشعب الاسرائيلي وطرد

الفلسطينيين أو إبادتهم بدم بارد وبلا معارضة.

وفقا لمصدر مطلع في دولة شقيقة فضل عدم الكشف عن اسمه أن، في الآونة

الأخيرة عقدت جلسات تشاورية عديدة بين مسؤولين من إسرائيل ودولة

الإمارات وتم الاتفاق فيها على تشكيل فصيل جديد مسلح يحمل أفكارا

إسلامية متطرفة ويوكل له مهام تخريبية في المحيط الهندي وبحر عمان

وأجزاء من جنوبي أسيا.

تشكل نواة هذا الفصيل الجديد من أعضاء سابقين من تنظيم القاعدة في

اليمن أو ما يعرف بــ قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية، ومن تمكن من

الهروب من جحيم العراق وسوريا من أعضاء الدولة الاسلامية .

بوسع هذا الفصيل الجديد الانطلاق لشن هجمات في بحر عمان والمحيط

الهندي ولكن قيادة هذا الفصيل مستقرة في صحراء حضرموت اليمنية وتحت

إشراف مباشر من الموساد واستخبارات دول أخرى في المنطقة.

واستنادا لما وصلنا من معلومات أن تم تشكيل هذا الفصيل قبل ثمانية

أشهر وتم تدريب عناصره في قواعد عسكرية إسرائيلية في إريتريا وقواعد

أخرى عربية وإسرائيلية حول العالم.

تمتلك هذه الجماعة المسلحة القدرة لشن هجمات في البر والبحر وقد وصل

عدد أعضائه المتدربين إلى 175 شخص، 80 منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف

القاعدة في حضرموت والبيضاء اليمنية.

ووفقا للمصدر فإن رئيس استخبارات الإمارات السيد طحنون بن زايد حضر

شخصيا في الجلسات المعقدة مع جهاز الموساد.

وسيتم الكشف عن أسماء قيادات هذا الفصيل في المقالات القادمة وبعد

اكتمال المعلومات والتحقيقات.

قبل أيام تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، ووفقا لمعلوماتنا

الإستخباراتية من المرجح قيام هذه الميليشيا باستهداف الناقلات.

وأود أن اعيد التأكيد أن هناك جهود كثيرة تبذل من قبل إسرائيل وبعض

دول الخليج العربي لخلق فتنة وتفجير المنطقة وادخالها بحرب عبثية

وخروجها من هذه المعمعة سالمة قوية، تطير فوق ركام دول أخرى وللأسف

هناك دول تلعب في هذا الإطار من دون التفكير بما سوف يحدث لها بعد

أن تتفجر المنطقة.

#إسرائيل #بحر_عمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصيل مسلح خلف تفجيرات بحر عمان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصيل مسلح خلف تفجيرات بحر عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).