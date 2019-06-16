2019/06/16 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يرى جيمس رودريجيز، صانع ألعاب المنتخب الكولومبي، إن نظيره الأرجنتينيي يعد أقوى ‏منتخب في البطولة، وذلك بعد تحقيق الفوز عليه في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كوبا أمريكا ‏‏2019 التي تستضيفها البرازيل.‏ وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ‏فجر الأحد، بافتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة.‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رودريجيز: الأرجنتين أقوى منتخب في البطولة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودريجيز: الأرجنتين أقوى منتخب في البطولة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رودريجيز: الأرجنتين أقوى منتخب في البطولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).