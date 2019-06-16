2019/06/16 | 14:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس يرى جيمس رودريجيز، صانع ألعاب المنتخب الكولومبي، إن نظيره الأرجنتينيي يعد أقوى منتخب في البطولة، وذلك بعد تحقيق الفوز عليه في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل. وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فجر الأحد، بافتتاح مباريات المجموعة الثانية من البطولة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودريجيز: الأرجنتين أقوى منتخب في البطولة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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